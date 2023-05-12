Тактовое движение от Петербурга до Ораниенбаума пустят с 22 мая

С 22 мая 2023 года от Санкт-Петербурга начнет работать тактовое движение по новому маршруту пригородных поездов. Электрички будут ходить до Ораниенбаума.

Похожий проект тактового движения до Павловска показал свою эффективность, поэтому и решили проложить еще один до другой точки. На новый маршрут пока возлагаются большие надежды.

Пассажиропоток между Петербургом и Ораниенбаумом показывает стабильный рост в последние годы. За прошлый год по этому маршруту было перевезено сразу 9,4 миллиона человек. Это на 20% больше тех же показателей за 2021 год. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В ведомстве добавили, что электрички будут ходить каждые 15 минут. При этом такая ситуация будет стабильно сохраняться как по утрам, так и на период вечерней перегрузки. Время в пути будет составлять около часа.

Отправление из Петербурга будет вестись с Балтийского вокзала.