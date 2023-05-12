В Петербурге введут новые мусорные нормативы

В Санкт-Петербурге планируют установить новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). Корректировки коснутся объектов как общественного назначения, так и жилищного фонда.

Изменения заметят все петербуржцы. Не получится избежать перемен даже жителям общежитий: они тоже попадут под «‎нормативную раздачу».

Бояться не стоит: новые нормативы сделают жизнь горожан только проще. Дело в том, что фактический объем отходов может отличаться от расчетного. В таком случае, кто-то из жильцов может недоплачивать, а кто-то — переплачивать. Поэтому важно пересмотреть систему. Стоит учитывать, что текущая действует аж с 2017 года.

Смену нормативов планируют провернуть уже до конца текущего 2023 года. При этом действующие тарифы сохранятся до 1 июля 2024 года, пишет dp.ru.

Позднее изменится методика замеров количества ТКО. На ситуацию будет влиять фактическая плотность.