Изменения ипотечных программ повлияли на спрос на новостройки в Петербурге

В Санкт-Петербурге рынок первичной недвижимости снова терпит изменения в худшую сторону. На такую ситуацию повлияли изменения ипотечных программ.

Сейчас спрос на новостройки в северной столице вновь снижается. Показатели, которые только недавно наладились, опять откатились назад.

Как сообщает NWPress, в настоящее время цифры вновь совпадают с данными первых двух месяцев 2023 года. Тогда ситуация на рынке «‎первички» оставляла желать лучшего.

На снижении спроса в этот раз сказались корректировки в системе ипотечных программ. Некоторые из них уже вступили в силу, а другие начнут действовать на всей территории России только с 1 июня 2023 года.

Пока покупатели заняли выжидающую позицию: смотря как программы ипотек развиваются. Предполагается, что скоро спрос может в очередной раз возрасти. На ситуацию влияет множество внешних факторов.