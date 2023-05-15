В семи районах Петербурга пройдут отключения горячей воды

В Санкт-Петербурге с понедельника, 15 мая, стартуют отключения горячей воды. Ограничения из-за проверок на сетях снабжения затронут сразу семь районов северной столицы.

В первый день работ, 15 мая, отключения затронут Приморский и Пушкинский районы. С этого момента работы начнутся на коммуникациях ГУП «ТЭК СПб» и ООО «Петербургтеплоэнерго». Остальные участки города перенесут отключения позднее.

Уже до 19 мая включительно под отключения попадут Красногвардейский, Невский, Московский, Колпинский и Фрунзенский районы города на Неве. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Петербурга.

Также часть работ выйдет за пределы Петербурга. Чуть позднее, 17 мая, гидравлические испытания придутся на Всеволожский район Ленинградской области. Трубопроводы проверят на подведомственной базе отдыха «Силандэ» в поселке Стеклянный.