Слишком много детей: в Петербурге откроют 28 тысяч новых мест в школах

Санкт-Петербург получит деньги из федерального бюджета на создание новых мест в школах. «Расширить» образовательные учреждения города планируют уже в 2023-2024 годах.

В общей сложности в северной столице по указанной программе планируют открыть больше 28 тысяч школьных мест. Из них часть уже появились в прошлом году, а еще 6 875 создаются или будут созданы уже в 2023 году. Соответствующее решение утвердили в Министерстве просвещения РФ.

Для дополнительных мест для школьников в городе на Неве построят сразу 27 новых общеобразовательных организаций. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Такие масштабные работы — часть реализации задач по федеральной программе «Современная школа» от национального проекта «Образование». Систему активно развивают со всех сторон.