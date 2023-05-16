Туристам назвали необычные тайные места Петербурга

Российские путешественники уже давно изучили популярные места Санкт-Петербурга. Эрмитаж, Исаакиевский собор, Спас на Крови — интересно, но уже полностью обхожено. Для туристов назвали шесть интересных мест города на Неве, о которых мало кто знает.

В первую очередь стоит отметить Музей-фотосалон имени Карла Буллы. Он позволяет гостям Петербурга посмотреть на город с высоты. Тем, кто хочет открыть для себя нечто новое, здесь можно ознакомиться с ценными архивами: фотографиями, документами и старинной фототехникой.

Еще одно необычное место в Петербурге — Особняк Слепцова. В этом заведении соединены интеллигентный бар с площадками для деловых и молодежных мероприятий. Точка выступает местом притяжения у горожан, и туристам здесь точно должно понравиться.

Для любителей истории в качестве интересного места для посещения подойдут клуб-музей «Котельная Камчатка» или выставка-музей «Ленрезерв». В этих местах однозначно можно со многим ознакомиться и открыть для себя новые исторические факты. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Также гости северной столицы могут посетить культурное пространство «Третье место» и музей современного искусства «Артмуза». Эти заведения подойдут для тех, кто устал от шума города, и хочет расслабиться и погрузиться в атмосферу искусства.