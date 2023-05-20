Ленинградский зоопарк пополнился новыми животными

В Санкт-Петербурге в Ленинградском зоопарке родились детеныши лемуров. С петербуржцами уже поделились фотографиями малышей.

Сейчас крохотные лемуры активно играют с сородичами. «‎Соседи» по зоопарку приняли новорожденных животных хорошо, никакого негодования в отношении детенышей не возникло.

Как сообщает NWPress, детеныши кошачьих лемуров пока настолько маленькие, что даже не удается определить их пол. Ясность появится чуть позднее, когда животные подрастут.

Мамы питомцев — лемуры Нимфы и Атреи. Взрослые особи пока всюду контролируют детей и не отходят от них. В зоопарке отмечают, что лемуры являются достаточно социальными животными, так что такое взаимодействие нормально и естественно.

Администрации Ленинградского зоопарка рождение лемуров пошло только на пользу: в учреждение явится толпа посетителей, лишь бы посмотреть на детенышей.