Ленинградский зоопарк пополнился новыми животными

В Санкт-Петербурге в Ленинградском зоопарке родились детеныши лемуров. С петербуржцами уже поделились фотографиями малышей.
Сейчас крохотные лемуры активно играют с сородичами. «Соседи» по зоопарку приняли новорожденных животных хорошо, никакого негодования в отношении детенышей не возникло.
Как сообщает NWPress, детеныши кошачьих лемуров пока настолько маленькие, что даже не удается определить их пол. Ясность появится чуть позднее, когда животные подрастут.
Мамы питомцев — лемуры Нимфы и Атреи. Взрослые особи пока всюду контролируют детей и не отходят от них. В зоопарке отмечают, что лемуры являются достаточно социальными животными, так что такое взаимодействие нормально и естественно.
Администрации Ленинградского зоопарка рождение лемуров пошло только на пользу: в учреждение явится толпа посетителей, лишь бы посмотреть на детенышей.