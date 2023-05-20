В Петербурге ведется голосование за нового президента Турции

В России началось досрочное голосование во втором туре выборов в Турции. Сейчас гости РФ могут отдать свой голос за нового президента Турции в нескольких городах, включая Санкт-Петербург.

В северной столице голосование запущено в генеральном консульстве. Избирательный участок будет работать три дня: с субботы по понедельник с 08:00 до 22:00.

Когда голосование подойдет к концу, все бюллетени соберут и направят в Турцию для подсчета. Результаты голосования в России будут рассматривать наравне с общими выборами, пишут РИА Новости.

Также голосование ведется в Москве, Казани и Новороссийске. В выборах президента могут поучаствовать совершеннолетние граждане Турции, которым есть дело до того, кто будет стоять во главе их родной страны.

Досрочное голосование во втором туре всеобщих выборов в Турции сейчас ведется сразу в 77 странах мира. Такое решение было принято, поскольку за пределами Турции находится больше 3,4 миллиона граждан.