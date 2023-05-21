На проспекте Непокоренных пострадал подросток

Полицией проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Известно, что все случилось 20 мая в вечернее время на проспекте Непокоренных. Там 34-летний мужчина за рулем «Хендай» влетел в попутный «Форд», которым управлял 20-летний молодой человек.

Как итог, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 14-летний подросток. Он был пассажиром в «Хёндай». Ему понадобилась госпитализация в медицинское учреждение. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Известно, что нарушитель в 2023 году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 15 раз.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего, говорят в пресс-службе министерства внутренних дел города и региона.

общество


 

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