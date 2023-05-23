На «зеленую» ветку метро в Петербурге уйдет почти 90 миллиардов рублей

В Санкт-Петербурге «зеленую» ветку метрополитена планируют продолжить. Новый участок Невско-Василеостровской линии растянут от «Беговой» к «Богатырской» и «Каменке».

На такие работы в правительстве северной столицы готовы направить 87,6 миллиарда рублей. Работы предстоят масштабные, так что такие крупные суммы вполне обоснованы, хоть и удивили кого-то из горожан.

Новый участок будет отстроен в рамках адресной инвестиционной программы. Проект рассчитан с текущего 2023 года до 2025, пишут «Ведомости».

Несмотря на такой срок действия плана, к 2025 году новые станции вряд ли смогут открыть. Также указанная сумма в почти 90 миллиардов рублей еще не конечная. Финальные цифры обсудят после получения результатов ряда экспертиз.

Ранее сообщалось, что в Петербурге метро временно сделают круглосуточным для удобства горожан.