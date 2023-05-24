В Выборгском районе незаконно отстроили торговый павильон

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту халатности. Кто-то недосмотрел, и по итогу в Выборгском районе северной столицы началась незаконная стройка торгового павильона.

Следователи подтвердили информацию, что работы без требуемого разрешения действительно ведутся на указанной территории. В ходе проверок выяснилось, что контроль за ситуацией находился на ответственности у Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт Петербурга.

Специалисты ведомства получили информацию, что в Парголово идет строительство. Эксперты отметили, что здесь возводится только временное сооружение, и не стали ничего делать. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Позднее было установлено, что объект попадает под категорию капитального строительства. Для таких зданий уже требуется разрешение. Теперь ведется разбирательство.

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