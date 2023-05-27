Ко Дню Петербурга выпустили лимитированные «Подорожники»

В Санкт-Петербурге в субботу, 27 мая, отмечается 320-летие города. Ко Дню основания северной столицы России здесь выпустили лимитированный тираж «Подорожников».

Горожане и гости города на Неве могут приобрести два макета карт и столько же брелоков «Подорожников» с уникальным дизайном. Чтобы заполучить себе такой сувенир, придется серьезно постараться: общий тираж составил только 200 тысяч штук, по 50 тысяч каждого макета.

Задачу усложняет и то, что в продажу карты и брелоки будут поступать партиями с самого утра 27 мая. Об этом рассказали в пресс-службе «Организатора перевозок».

Фотографии карт и брелоков уже разлетелись по социальным сетям россиян. Приобрести себе что-то подобное жаждут как обыватели, так и коллекционеры. Конкуренция остается высокой.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургу исполнилось 320 лет со дня основания.