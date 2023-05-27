В Петербурге зажглись факелы Ростральных колонн

В Санкт-Петербурге с утра субботы, 27 мая, зажглись факелы на Ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова. Огни ознаменовали празднование 320-летия города на Неве.

Несмотря на ранее время представления, у факелов собралось множество местных жителей и туристов. Посмотреть на вспыхнувшие факела захотели все. Фотографиями и видео с места событий поделились горожане в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»‎ в социальной сети «ВКонтакте»‎.

Сегодня торжественные огни на Ростральных колоннах должны будут вспыхнуть и еще раз, но уже к концу дня. Все желающие смогут увидеть такое представление за пять минут до полуночи.

После этого ровно в 00:00 в северной столице под музыку разведут Дворцовый мост. Ночью гулянья в городе на Неве не закончатся: горожан и гостей ждет Петровский фестиваль огня.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургу 27 мая исполнилось ровно 320 лет со дня основания города.