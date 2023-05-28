Квартиры «мельчают» в петербургских новостройках

В Санкт-Петербурге на рынке недвижимости зафиксировали тенденцию к сокращению площади квартир. Предполагается, что жилье делают меньше из-за упора на качество помещения.

Застройщики северной столицы массово решили сместить акценты. Теперь покупателей будут зазывать не площадью квартир на «первичке», а качеством постройки и оформлением. Также упор начнут делать на окружающее пространство: доступность всего необходимого и комфортность расположения.

Как сообщает Табло, квартиры «мельчают» не слишком стремительно, а постепенно. За последние десять лет площадь жилья горожан по всей России уменьшилась сразу на десять квадратных метров.

Такие тенденции также могут объясняться и какими-то другими причинами. Например, сами петербуржцы могут делать выбор в пользу более маленьких квартир. Тем не менее, и застройщики задействованы в изменениях в любом случае.