Аналитик Баклушин рассказал, как распознать вирус на телефоне

Как оказалось, смартфоны, как и другие гаджеты, вполне могут заразиться вирусами даже на производстве. Об этом в разговоре с телеканалом 360 заявил руководитель направления аудитов и соответствия требованиям ИБ компании УЦСБ Евгений Баклушин.

Со слов эксперта, чаще всего аппараты заражаются на производстве из-за того, что используются личные флешки с вирусными файлами с компьютеров сотрудников.

Еще один вариант заражения устройства вирусом — открытие сообщений из фишинговых писем. Это уже классический ход злоумышленников. Не обходится и без хакерских атак. На большинстве предприятий при производстве таких устройств внутренние службы не уделяют внимания самым базовым механизмам защиты, уверяет специалист.

Помимо этого, стоит понимать, что вирусы могут не только явно «активничать», но и быть заложенными в скрытные программы.