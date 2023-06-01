Запрыгнувшего на лошадь на Дворцовой площади мужчину будут судить

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга мужчина решил повеселиться и запрыгнул на одну из лошадей запряженной кареты. Теперь горожанина будут судить по статье 267.1 УК РФ.

По версии следствия, 39-летний уроженец Ленинградской области осознавал, что его действия могут навредить кому-то из прохожих. Это его не остановило, и он все же оседлал лошадь.

После этого мужчина спровоцировал движение повозки. Животное двинулось в толпу людей. По итогу травмы получили четыре человека, два из которых были несовершеннолетними. У этих случайных прохожих зафиксировали вред здоровью различной степени тяжести. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Сейчас уголовное дело против мужчины-скакуна уже направили в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Исход для нарушителя будет ясен только по результатам заседания.