По «красной» ветке Петербургского метрополитена будут ходить новые поезда

Метро Санкт-Петербурга активно пытаются привести в приемлемый вид. Сейчас на «красную» ветку доставили еще два состава модели «Балтиец».

В скором времени поезда должны выйти на указанную линию, так что петербуржцы и гости северной столицы смогут насладиться этим обновлением «подземки».

Всего в город на Неве доставлено 11 составов этой модели. Девять из них уже обслуживают пассажиров. К ним присоединяться и два «новичка», когда пройдут все необходимые проверки и технические испытания. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Новые поезда оборудованы современной системой вентиляции, диодными лентами и устройствами обеззараживания воздуха. Передвигаться в таких составах комфортно и приятно, но петербуржцам еще долго придется ждать, когда в городе обновят все ветки метро.