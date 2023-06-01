Незрячим петербуржцам разрешили брать в метро собак без намордников

В Санкт-Петербурге в четверг, 1 июня, городской суд рассмотрел иск незрячего гражданина. Мужчина требовал, чтобы ему разрешили ездить на метро с собакой-поводырем без намордника.

Иск был подан к городскому правительству. Требовалось удовлетворить требование для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья. По итогу мужчина выиграл суд: теперь незрячие смогут освободить своих питомцев от такого обременения в «подземке».

Суд частично удовлетворил требование. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Корректировки в систему ввели, поскольку собака в наморднике не может поднять упавшую трость, если такое случится с незрячим. Это может быть просто опасно для пассажира метро с ОВЗ.

Ответчик опасался, что животное может укусить кого-то если будет без намордника. Такие тревоги не являются беспочвенными. Здесь стоит полагаться на воспитанность питомцев.