Петербуржцы могут повлиять на судьбу фонтанов в Колпино

В Колпино открылось новое общественное пространство. Фонтаны на площадке уже работают и радуют прохожих, но вопросы по территории окончательно еще не решены.

Пока участок города никак не назван. Горожан просят предложить варианты, чтобы внести свой небольшой вклад в развитие инфраструктуры. Жители культурной столицы уже начали предлагать некоторые наименования в своих социальных сетях, но окончательно все решится по итогам опроса.

Общественное пространство заработало недалеко от стелы «Колпино — город воинской славы». Также рядом находится братское захоронение. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.

Напомним, что ранее на участке нынешней площадки с фонтанами располагалось незаконно построенное здание. После его сноса горожане определили концепцию развития будущего сквера. Обустроенная территория заняла участок в тысячу квадратных метров.