На школьниках Колпино «протестируют» новую школу‎

С 1 сентября 2023 года в Колпино заработает новое здание школы №455. Учреждение на Тверской улице примет учеников на будущий учебный год.

«Тестировать» школу будут на 550 учениках, именно на столько рассчитано здание. Для школьников оборудовали два бассейна и залы для занятий спортом, танцами и проведения мероприятий.

Занятия будут вестись в кабинетах, оснащенных всем необходимым. Будут работать лингафонные помещения. Для младших классов даже предусмотрели спальни. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Также в учреждении планируют создать кванториум — все по последним технологиям и требованиям времени. Реальные отзывы от учеников о новом здании школы можно будет получить уже после начала учебного года. Дальнейшее обустройство образовательных учреждений Колпино и Санкт-Петербурга в целом продолжится и дальше.