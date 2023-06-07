В Зеленогорске в руках у 11-летнего школьника взорвалась самодельная петарда

В Курортном районе Санкт-Петербурга в городе Зеленогорск во время прогулки у 11-летнего мальчика в руках взорвалось самодельное взрывное устройство. Школьника госпитализировали.

Находясь на прогулке в одном из районов Зеленогорска, двое одноклассников решили поджечь спичками самодельную петарду, которую принёс с собой один из школьников. Взрывное устройство не успели отбросить в сторону и оно рвануло прямо в руках у мальчика. Как стало известно Gazeta.SPb, пострадавший подросток поспешил домой, откуда мать мальчика незамедлительно позвонила в скорую помощь. Пятиклассника госпитализировали в городскую больницу с термическим ожогом лица, правой кисти и предплечья.

Известно, что семья полная, на учетах в ОДН и ПНД не состоит. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.