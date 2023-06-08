В Петербурге готовят оборудование к фестивалю «День России»

В ближайший понедельник, 12 июня, по стране традиционно отметят День России. В Санкт-Петербурге уже начали готовиться к одноименному фестивалю, который пройдет в Приморском районе города в честь праздника.

Сейчас специалисты приступили к монтажу оборудования на месте проведения «Дня России». Праздник растянется сразу на несколько площадок, поэтому работы предстоят масштабные. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Фестиваль начнется за день до официального праздника — в воскресенье, 11 июня. Для мероприятий в городе на Неве готовят парк 300-летия Санкт-Петербурга, Невская губа, «Лахта Центр» и Яхтенный мост.

Часть культурной программы для фестиваля «День России» уже известна. Для петербуржцев и гостей северной столицы продемонстрируют прыжок с парашютом с вершины Лахта-центра. Также состоятся забег по ступеням небоскреба, пиротехническое шоу и музыкальный концерт. На последнем выступят российские звезды: Олег Газманов, Дмитрий Дюжев, Ксения Утехина.