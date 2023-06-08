В Петербурге с 9 июня запустят продажу лимитированных «Подорожников»

В Санкт-Петербурге выпустили карты «Подорожник», приуроченные к 320-летию со Дня основания города на Неве. Запуск продажи уже запланирован на пятницу, 9 июня.

Приобрести лимитированные карты можно будет во всех кассах метрополитена и точках продаж проездных билетов ГКУ «Организатор перевозок». В реализацию поступило 50 тысяч штук. Стандартный тираж составляет только пять тысяч карт, но праздничных оказалось сразу в десять раз больше, чтобы «лимитки» смогли приобрести все желающие.

Также новая серия приурочена ко Дню Рождения Петра I, который как раз празднуется 9 июня. Об этом рассказали в телеграм-канале «Начальник транспортного цеха».

Напомним, что 27 мая текущего 2023 года в Санкт-Петербурге уже запускали другую лимитированную серию «Подорожников» в уникальном дизайне. Она была посвящена Дню рождения северной столицы России.