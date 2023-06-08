В Неве у Октябрьской набережной заметили мертвого кабана

В Санкт-Петербурге днем в четверг, 8 июня, прохожие заметили в Неве мертвого кабана. Туша животного попалась очевидцам прямо у Октябрьской набережной.

По предварительной версии, животное просто утонуло, не преодолев быстротечную Неву. При этом известно, что кабаны сами по себе являются отличными пловцами, которые обычно легко справляются с преградами на их пути. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западного Управления Росприроднадзора.

Все же подобные случаи, когда животные тонут, не являются единичными даже в северной столице. У Свердловской набережной Санкт-Петербурга 30 мая так же выловили мертвых животных. Отдельно в ведомстве напоминают, что трупы были обнаружены в Неве и в июне 2021.

Несмотря на это вариант с заболеваниями без проверок не исключат. Сейчас тушка кабана направлена в ветеринарные службы города.