Следком Петербурга разбирается с незаконным строительством в Выборгском районе

В Санкт-Петербурге следователи ведут проверку по факту нарушения по части первой статьи 293 УК РФ. Халатность со стороны сотрудников Службы государственного строительного надзора и экспертизы города привела к незаконному строительству.

В Выборгском районе северной столицы нелегально возводили торговый павильон. Оказалось, что строительство объекта согласовали не по положенной системе. Сооружение не признали объектом капитального строительства, хотя оно таковым является. Также стройку отнесли ко временной, что тоже стало нарушением.

В настоящее время по факту всего вышеуказанного проводится разбирательство. Об этом рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

Уже провели демонтаж сооружений. В скором времени по указанному делу должен будет состояться суд.