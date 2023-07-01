В Петербурге подписали новое постановление о парковочных разрешениях

В Петербурге жители улиц, которые не попали в перечень платных парковок, могут также оформить парковочное разрешение. Платить придется 1800 рублей в год.

В Петербурге подписали очередное постановление о регулировании работы платных парковок в городе. На этот раз нововведения касаются парковочных разрешений. Как сообщили в Смольном, парковать машину у дома за 1800 рублей в год смогут также жители улиц, которые не вошли в зону платных парковок. По задумке, это должно избавить горожан от дополнительных трат за парковку в границах проживания.

«Ранее наличие улицы в Адресном перечне было обязательным условием для получения разрешения жителя. При этом в Петербурге есть ряд улиц, которые на сегодняшний день не могут быть включены в перечень», — отметили в городской администрации.

Напомним, что с 1 июля в Петроградском районе ввели зоны платной парковки.