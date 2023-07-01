Красносельский район показал максимальный результат по затопленным улицам после грозы

В Петербурге 1 июля снова прошел мощный ливень, который подтопил некоторые улицы, превратив город в настоящую Северную Венецию. Лидером по образованию «рек» вместо дорог стал Красносельский район.

В Красносельском районе в субботу, 1 июля, выпало максимальное количество осадков во время бушующей днем грозы. Показатели превысили норму в два раза.

«Максимальное количество осадков зафиксировано в Красносельском районе — 32,7 мм с интенсивностью 14,5 мм за 20 минут, что в два раза превышает норму», — рассказали в пресс-службе «Водоканала».

Из-за того, что городская канализация не рассчитана на такое буйство стихии, вода не успевала вовремя «покинуть» дорогу. Из-за этого некоторые трассы превратились в каналы, как в настоящей Венеции.

Ранее в МЧС петербуржцев предупредили, что в воскресенье, 2 июля, гроза снова настигнет Петербург.