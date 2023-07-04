Спасатели снова предупредили горожан о буйстве погоды в Петербурге

В Петербурге 4 и 5 июля снова ожидаются сильный ветер и гроза. В МЧС предупредили о необходимости соблюдать осторожность.

В Петербурге 4 июня ожидается ухудшение погодных условий. Как рассказали в городском отделении МЧС по ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Северной Венеции в течение дня местами ожидаются ливни и грозы. «Желтый уровень» опасности введен до 21:00.

Схожая ситуация поджидает горожан и в среду, 5 июня. Синоптики предсказывают дожди, грозы, а также ветер с порывами до 17 м/с.

При этом ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов заверил горожан, что возвращения сухой и теплой погоды долго ждать не придется. Так, по прогнозам специалистов, в четверг сильный ветер стихнет, дожди обойдут Петербург стороной, из-за чего выглянет солнце и подарит 26 градусов со знаком плюс.