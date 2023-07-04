Бывший супруг петербурженки может оказаться в суде из-за скандала в присутствии ребенка

В Петербурге возбудила административное дело об оскорблении после обращения женщины, которая поссорилась с бывшим супругом. Скандал родителей происходил в присутствии ребенка.

В прокуратуру Петроградского района обратилась петербурженка, которой не понравилось, как с ней общался ее бывший муж. Как рассказали в пресс-службе ведомства, в мае этого года заявительница на кухне коммунальной квартиры начала выяснять с бывшим мужем отношения.

Мужчина повел себя не как джентльмен и начал обзывать мать своего ребенка оскорбительными и унизительными словами. Все эти непотребные эпитеты выкрикивались в присутствии несовершеннолетнего.

Женщина записала на диктофон всю тираду бывшего мужа и показала прокурорам. Заведено административное дело, которое направлено на рассмотрение мировому судье судебного участка № 151.

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