В Петербурге назначили нового председателя Комитета территориального развития

Пост председателя Комитета территориального развития с 17 июля займет бывший руководитель Аппарата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Денис Царегородцев.

В Петербурге новое назначение в администрации. Так, губернатор подписал распоряжение о назначении с 17 июля на пост руководителя Комитета территориального развития Дениса Царегородцева. Ранее чиновник занимал руководящую должность в Аппарате Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Напомним, что Царегородцев ранее уже работал в комитете. Так, до 2022 года он занимал здесь должность заместителя председателя. С 2020 года занимался координацией деятельности районных администраций. Денис Царегородцев закончил Северо-Западную академию госслужбы.

Ранее на должность главы «Горжилобмена» в Петербурге назначили Романа Канивцова. Чиновник уже обозначил план действий, на которые планируется сделать упор.