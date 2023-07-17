В Колпино построят медцентр для неизлечимо больных пациентов

В Колпино появится центр паллиативной медицинской помощи. Проект включили в Адресную инвестиционную программу до 2025 года.

В Колпино на участке между улицами Севастьянова, Загородной и Колпинской, а также проектируемым проездом появится центр паллиативной медицинской помощи. Изменения параметров застройки больничного учреждения утвердили в понедельник, 17 июля.

«Внесение изменений связано с уточнением ряда характеристик учреждения на этапе проектирования. В том числе будет увеличена площадь зданий будущего центра», — отметили в администрации.

Проект строительство внесен в Адресную инвестиционную программу, которая рассчитана на 2023-2025 годы.

Паллиативная медицинская помощь помогает облегчить страдания неизлечимо больным пациентам.

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