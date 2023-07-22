Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» попала в лидирующую пятерку

Общий объем инвестиций в проекты – 88,3 млрд рублей. Об этом заявили в Смольном.

По результатам 2022 года особая экономическая зона (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» попала в топ-5 ОЗС России. Согласно ежегодному отчету Министерства экономического развития РФ за 2022 год, ОЭЗ «Санкт-Петербург» входит в пятерку лидеров по эффективности среди зон технико-внедренческого типа и оказалась среди лидеров по количеству созданных резидентами и управляющими компаниями ОЭЗ новых рабочих мест — 829, по объему осуществленных инвестиций — 11,6 млрд рублей и по объему налогов. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

С момента основания ОЭЗ в Петербурге общий объем выручки всех резидентов превысил 338 млрд рублей. Всего в проекты было инвестировано 88,3 млрд рублей.

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