В Смольном Путину сообщили о важных инфраструктурных проектах Петербурга

Речь идет о двух крупных объектах. О них рассказали в правительстве города.

В администрации Петербурга президенту России Владимиру Путину рассказали о реализации важнейших инфраструктурных проектов города. Информацией об этом поделились в пресс-службе Смольного.

В конце года планируют начать первое за 40 лет строительство нового разводного моста через Неву. Переправа соединит берега Невы между Володарским мостом и мостом Александра Невского. На нем разместят шесть полос движения, также предусмотрена трамвайная линия. Кроме того, ведется строительство Широтной магистрали скоростного движения. Она соединит КАД с ЗСД, выйдет на Ленинградскую область, на трассу «Кола». Оплата строительства будет производиться на 50% из бюджета города и на 50% — из бюджета РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в декабре в Петербурге приступят к строительству Большого Смоленского моста.