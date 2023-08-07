Ни один водоем Петербурга не оказался пригодным для купания

Ни один водоем Петербурга не оказался пригодным для купания
Фото: Baltphoto

Проверка показала эпидемиологические нарушения норм. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

На территории Петербурга все водоемы признаны непригодными для купания. Это показала очередная проверка Роспотребнадзора. Информацией об этом поделились в пресс-службе надзорного ведомства.

Мониторинг акваторий показал, что ни один из 24 водоемов, расположенных на территории Северной столицы, не пригоден для купания, так как не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. Пробы воды были взяты в Верхнем, Среднем и Нижнем Суздальских озерах, Ольгинском водоеме, реке Ижоре, озере Безымянном, пляжах «Ласковом», «Чудном», «Золотом», Морские дубки» и в Колонистском пруду.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роспотребнадзор рассказал петербуржцам о правильной защите от перегрева в жару. Прежде всего, эксперты рекомендуют не выходить на улицу с 10:00 до 16:00, когда солнце активнее всего.

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