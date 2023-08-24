Облака затянут Петербург 24 августа

Облака затянут Петербург 24 августа
Фото: Baltphoto

Местами могут пойти дожди. Жары не будет.

В четверг, 24 августа, небо в Петербурге будет облачным с прояснениями. Погода будет формироваться под влиянием далекого циклона с центром в Зауралье. Информацией об этом поделился в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус.

Воздух в Северной столице прогреется максимум до +20 градусов и будет держаться на уровне +18-20 градусов. На территории Ленинградской области погода будет держаться на уровне от +16 до +21 градуса. Местами возможны кратковременные дожди, ветер будет дуть юго-восточный, семь метров в секунду. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Плуковских высотах появился один из самых больших в России геоглиф. Надпись будут видеть пассажиры воздушных бортов. Ее проектировала команда специалистов.

новости СПб облачность погода


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Облака затянут Петербург 24 августа
Доходы петербургских гостиниц резко подскочили
Что известно о крушении самолета в Тверской области
Крушение самолета под Тверью: что известно
Минпромторг: к 2035 году в России будут выпускать до 1,6 млн легковушек
Для школьников перед началом учебного года проведут учения по отработке ЧС
Роман Костомаров впервые после ампутации вышел на лед
Росприроднадзор потребовал от владельца «Серебряного кита» более 350 млн рублей