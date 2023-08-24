Облака затянут Петербург 24 августа

Местами могут пойти дожди. Жары не будет.

В четверг, 24 августа, небо в Петербурге будет облачным с прояснениями. Погода будет формироваться под влиянием далекого циклона с центром в Зауралье. Информацией об этом поделился в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус.

Воздух в Северной столице прогреется максимум до +20 градусов и будет держаться на уровне +18-20 градусов. На территории Ленинградской области погода будет держаться на уровне от +16 до +21 градуса. Местами возможны кратковременные дожди, ветер будет дуть юго-восточный, семь метров в секунду. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Плуковских высотах появился один из самых больших в России геоглиф. Надпись будут видеть пассажиры воздушных бортов. Ее проектировала команда специалистов.