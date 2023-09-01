Жители Василеостровского района могут оформить парковочное разрешение с 1 сентября

Жители Василеостровского района Петербурга с 1 сентября могут заняться оформлением парковочного разрешения. С 1 ноября в районе начнет действовать зона платной парковки.

С первого дня осени, 1 сентября, жители Василеостровского района Петербурга могут оформить льготное парковочное разрешение, которое будет действовать на территории всего района. Обратиться по этому вопросу можно в любой МФЦ.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», кроме того, оформить документ можно через «Госуслуги». Напомним, что зона платной парковки начнет действовать в Василеостровском районе с 1 ноября на 118 улицах, в том числе на Наличной. Парковка на дорогах от Наличной улицы в сторону намыва все еще будет бесплатной. Будут установлены несколько тысяч дорожных знаков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жителям Васильевского острова напомнили о запуске платной парковки в ноябре.