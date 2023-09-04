В августе в Петербурге прошли самые теплые ночи с 1881 года

В Петербурге установлен температурный рекорд августа. Ночи в последний месяц лета не были такими теплыми ни разу за всю историю наблюдений с 1881 года.

В августе в Петербурге средняя температура воздуха составила +19,9 градуса. Последний месяц лета обошелся без аномальной жары в +30 градусов. Информацией об этом поделился главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем телеграм-канале.

Августовские ночи 2023 года были самыми теплыми за всю историю наблюдений с 1881 года. Общая сумма температур в августе превысила 500 градусов, это рекорд даже по сравнению с наивысшими показателями 2010 и 2022 годов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ночь на 7 августа стала самой теплой в истории Петербурга. Информацией об этом поделился главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем телеграм-канале.