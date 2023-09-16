В Петербурге скорректируют маршрут трамвая №58

В Выборгском районе Петербурга временно изменили маршрут трамвая №58. Причина в ремонтных работах.

В Выборгском районе Петербурга в связи с проведением ремонтных работ на проспекте Просвещения изменился маршрут трамвая №58. Информацией об этом поделились в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Согласно новому маршруту, трамвай будет курсировать 16 и 17 сентября. По этой причине временно маршрут проложат от остановки «Улица Жени Егоровой» по Суздальскому проспекту, Выборгскому шоссе, проспектам Энгельса, Луначарского и Культуры. Горожанам стоит заранее планировать маршрут при поездках на наземном общественном транспорте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из-за камеры на трамвайных путях в Петербурге выписали 1,5 тысячи штрафов. Она отслеживала пути трамвая №55. Информацией об этом поделились в пресс-службе комитета по транспорту Северной столицы.