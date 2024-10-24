Петербургский метрополитен и Академическая гимназия №56 им. М.Б. Пильдес запустили совместный проект

В Петербурге началось сотрудничество между метрополитеном и Академической гимназией №56 имени М.Б. Пильдес. Пресс-служба метрополитена сообщила о запуске проекта под названием «Мастерская “Проба”», который организован воспитательной службой гимназии.

В течение учебного года ученики девятых классов будут заниматься созданием креативных и образовательных работ, посвященных теме метро. Это сотрудничество приурочено к предстоящему 70-летию петербургского метрополитена, которое будет отмечаться в следующем году.

Начальник пресс-службы метрополитена Юлия Шавель приняла участие в первом этапе проекта, который включал видеопрезентацию девяти станций подземной железной дороги. Учащиеся представили мини-фильмы, в которых через творческий подход рассказали о истории и легендах метро, а также его особенностях

Работы, представленные учениками, получили высокую оценку от педагогического коллектива гимназии. Директор гимназии Сергей Данилов подчеркнул, что наблюдать за креативностью учеников было очень интересно.