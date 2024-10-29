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Пассажиры автобусов № 54 и 181 получат страховые выплаты

Фото: Baltphoto

Пассажиры автобусов № 54 и 181, которые пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на площади Восстания, смогут получить страховые выплаты.

Для этого им необходимо обратиться в акционерное общество «СОГАЗ». Предприятие «Пассажиравтотранс» готово помочь в подготовке документов для получения выплат в соответствии с законодательными нормами.

Чтобы получить страховые выплаты, пассажирам необходимо отправить заявление в АО «СОГАЗ», приложив к нему копию удостоверяющих личность документов и медицинские справки, выданные учреждением, куда пострадавшие были доставлены или куда они самостоятельно обратились.

В медицинских документах должен быть указан характер травм, диагноз и период нетрудоспособности. Размер выплат зависит от характера полученных травм: за каждую травму предусмотрена определенная сумма. Пассажиры могут обратиться за страховыми выплатами даже после завершения курса лечения.

Подробную информацию о процедуре получения страховых выплат, а также о списке необходимых документов можно получить, позвонив в контактный центр по номеру 8 800 333 0 888.

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