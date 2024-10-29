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Школьники Петербурга посетили Трамвайный парк № 5 в рамках профориентационных экскурсий

Фото: Горэлектротранс

В Петербурге продолжается программа из 30 профориентационных экскурсий, организованных для школьников. Эти визиты на объекты транспортной инфраструктуры являются частью соглашения о сотрудничестве между Петербургским государственным унитарным предприятием «Горэлектротранс» и ГБНОУ «Центр опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга».

Ранее участники программы познакомились с работой Троллейбусного парка № 6, а на этот раз они посетили Трамвайный парк № 5.

На экскурсию пришли ученики седьмых классов из Центрального района. Во время визита ребята узнали, как функционирует крупное транспортное предприятие. Они увидели работу диспетчерской службы, ознакомились с процессом предрейсового медицинского осмотра водителей, а также изучили участок бортового оборудования. Участники также осмотрели цех ремонта и обслуживания подвижного состава.

Кроме того, школьники открыли двери трамвая «Невский» с помощью кнопки для пассажиров, опустить башмак рельсового тормоза и запустить «дворники». Практические занятия помогли ребятам лучше понять специфику работы в транспортной сфере и оценить важность профессии трамвайщика.

В завершение экскурсии всем участникам подарили книгу под названием «От конки до трамвая».

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