  • 18+

  • Сегодня

    06.11.24, Ср

    Погода

    +5°

  • 18+

  • Курсы валют

    $98.06 €106.89 ¥13.75

Как рассчитать размер пенсии в 2024 году: названы правила, формулы и условия получения

Фото: Baltphoto

В России успешно функционирует система пенсионного обеспечения, предлагающая разнообразные виды страховых пенсий. Основные категории включают пенсии по старости, инвалидности и в связи с утратой кормильца. Особое внимание уделяется пенсии по старости, которая представляет собой регулярные ежемесячные выплаты гражданам, достигшим установленного возраста.

 

Пенсионная реформа: новые возрастные нормы
В настоящее время в стране продолжается пенсионная реформа, стартовавшая в 2019 году. В 2024 году женщины смогут выйти на пенсию в 58 лет, а мужчины — в 63 года. Однако к 2028 году возраст выхода на пенсию должен достигнуть окончательных значений: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, сообщает РБК.

 

Как рассчитать размер пенсии в 2024 году: названы правила, формулы и условия получения
Фото: Pxhere

 

Условия для получения страховой пенсии
Чтобы получить право на страховую пенсию, гражданину необходимо одновременно выполнить три условия. Кроме достижения пенсионного возраста, требуется наличие минимального страхового стажа, который составляет 15 лет, а также не менее 28,2 пенсионных коэффициентов. Согласно данным Социального фонда России, в стране насчитывается более 41 миллиона пенсионеров, из которых 33,3 миллиона получают пенсию по старости.

Как рассчитать размер пенсии в 2024 году: названы правила, формулы и условия получения
Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

 

Размер пенсионных выплат: как он формируется
Размер пенсионных выплат формируется из нескольких составляющих. Основу составляет страховая часть, которая рассчитывается путем умножения накопленных за трудовую жизнь баллов на стоимость пенсионного коэффициента. К этой сумме добавляется фиксированная выплата, которая в 2024 году составит 8134,88 рублей после индексации на 7,5%. Существуют возможности увеличить размер пенсии за счет различных надбавок. Например, при достижении 80-летнего возраста фиксированная выплата удваивается, а дополнительные пенсионные баллы начисляются за социально значимые периоды жизни, такие как уход за детьми, пожилыми людьми или служба в армии. Максимально возможное количество пенсионных коэффициентов, которые можно заработать за год, ограничено десятью баллами.

Индексация пенсий и ее влияние на пенсионеров
В 2025 году запланирована индексация страховых пенсий на 7,3%, что станет значительным изменением, поскольку повышение затронет как неработающих, так и работающих пенсионеров. Это будет первая индексация для работающих пенсионеров с 2015 года. Социальный фонд России ежегодно проводит автоматический перерасчет страховой части пенсии с учетом накопленного стажа.

 

Как рассчитать размер пенсии в 2024 году: названы правила, формулы и условия получения
Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

 

Социальная пенсия: помощь для граждан с недостаточным стажем
Граждане, которым не хватает стажа или баллов для получения страховой пенсии, могут рассчитывать на социальную пенсию, которая назначается на пять лет позже обычного пенсионного возраста. В 2024 году ее базовый размер составит 7689,83 рубля. Если начисленная пенсия оказывается ниже прожиточного минимума пенсионера, который составляет 13290 рублей, то производится федеральная социальная доплата.

Накопительная часть пенсии
Стоит также отметить накопительную часть пенсии, которая формируется из личных накоплений, отчислений работодателя и инвестиционного дохода. Граждане могут самостоятельно влиять на размер этой части пенсии, выбирая способ управления накоплениями через негосударственные пенсионные фонды или государственную управляющую компанию.

Доступные способы подачи заявления
Для оформления пенсии необходимо подать заявление в Социальный фонд России. Это можно сделать несколькими способами: лично, через представителя, работодателя, в многофункциональном центре или на портале Госуслуг. Получать пенсию возможно как наличными через почту или банк, так и на банковскую карту платежной системы «Мир».

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Публицист Белов заявил, что России с Трампом не будет проще

    Публицист Белов заявил, что России с Трампом не будет прощеНовости
    Согласно предварительным данным, выборы в Соединенных Штатах Америки можно считать состоявшимися. Несмотря на метаморфозы четырехлетней…

      С помощью полимерной мембраны можно будет использовать моторное масло повторно

        С помощью полимерной мембраны можно будет использовать моторное масло повторноНаука
        В России ученые придумали полимерную мембрану, способную эффективно чистить отработанное моторное масло от загрязнений. Используя…

          Сооснователь Bright Rich рассказал о связи рынка недвижимости и кризисов экономики

            Сооснователь Bright Rich рассказал о связи рынка недвижимости и кризисов экономикиГород
            Сооснователь Bright Rich Виктор Заглумин придерживается мнения, что рынок коммерческой недвижимости, являясь первой производной от…

              В Кронштадте загорелся автобус, пострадавших нет

                В Кронштадте загорелся автобус, пострадавших нетНовости
                В Кронштадте на Цитадельском шоссе произошло возгорание лазурного автобуса. Об этом сообщили очевидцы в социальных…

                  Как рассчитать размер пенсии в 2024 году: названы правила, формулы и условия получения

                    Как рассчитать размер пенсии в 2024 году: названы правила, формулы и условия полученияНовости
                    В России успешно функционирует система пенсионного обеспечения, предлагающая разнообразные виды страховых пенсий. Основные категории включают…

                      Специалисты Авито исследовали рынок готового бизнеса в Петербурге

                        Специалисты Авито исследовали рынок готового бизнеса в ПетербургеНовости
                        Недавнее исследование, проведенное специалистами Авито, выявило тенденции в спросе на готовый бизнес в Петербурге. В…