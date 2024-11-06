Как рассчитать размер пенсии в 2024 году: названы правила, формулы и условия получения

В России успешно функционирует система пенсионного обеспечения, предлагающая разнообразные виды страховых пенсий. Основные категории включают пенсии по старости, инвалидности и в связи с утратой кормильца. Особое внимание уделяется пенсии по старости, которая представляет собой регулярные ежемесячные выплаты гражданам, достигшим установленного возраста.

Пенсионная реформа: новые возрастные нормы

В настоящее время в стране продолжается пенсионная реформа, стартовавшая в 2019 году. В 2024 году женщины смогут выйти на пенсию в 58 лет, а мужчины — в 63 года. Однако к 2028 году возраст выхода на пенсию должен достигнуть окончательных значений: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, сообщает РБК.

Условия для получения страховой пенсии

Чтобы получить право на страховую пенсию, гражданину необходимо одновременно выполнить три условия. Кроме достижения пенсионного возраста, требуется наличие минимального страхового стажа, который составляет 15 лет, а также не менее 28,2 пенсионных коэффициентов. Согласно данным Социального фонда России, в стране насчитывается более 41 миллиона пенсионеров, из которых 33,3 миллиона получают пенсию по старости.

Размер пенсионных выплат: как он формируется

Размер пенсионных выплат формируется из нескольких составляющих. Основу составляет страховая часть, которая рассчитывается путем умножения накопленных за трудовую жизнь баллов на стоимость пенсионного коэффициента. К этой сумме добавляется фиксированная выплата, которая в 2024 году составит 8134,88 рублей после индексации на 7,5%. Существуют возможности увеличить размер пенсии за счет различных надбавок. Например, при достижении 80-летнего возраста фиксированная выплата удваивается, а дополнительные пенсионные баллы начисляются за социально значимые периоды жизни, такие как уход за детьми, пожилыми людьми или служба в армии. Максимально возможное количество пенсионных коэффициентов, которые можно заработать за год, ограничено десятью баллами.

Индексация пенсий и ее влияние на пенсионеров

В 2025 году запланирована индексация страховых пенсий на 7,3%, что станет значительным изменением, поскольку повышение затронет как неработающих, так и работающих пенсионеров. Это будет первая индексация для работающих пенсионеров с 2015 года. Социальный фонд России ежегодно проводит автоматический перерасчет страховой части пенсии с учетом накопленного стажа.

Социальная пенсия: помощь для граждан с недостаточным стажем

Граждане, которым не хватает стажа или баллов для получения страховой пенсии, могут рассчитывать на социальную пенсию, которая назначается на пять лет позже обычного пенсионного возраста. В 2024 году ее базовый размер составит 7689,83 рубля. Если начисленная пенсия оказывается ниже прожиточного минимума пенсионера, который составляет 13290 рублей, то производится федеральная социальная доплата.

Накопительная часть пенсии

Стоит также отметить накопительную часть пенсии, которая формируется из личных накоплений, отчислений работодателя и инвестиционного дохода. Граждане могут самостоятельно влиять на размер этой части пенсии, выбирая способ управления накоплениями через негосударственные пенсионные фонды или государственную управляющую компанию.

Доступные способы подачи заявления

Для оформления пенсии необходимо подать заявление в Социальный фонд России. Это можно сделать несколькими способами: лично, через представителя, работодателя, в многофункциональном центре или на портале Госуслуг. Получать пенсию возможно как наличными через почту или банк, так и на банковскую карту платежной системы «Мир».