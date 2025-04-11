На полках российских магазинов и в винных картах премиальных ресторанов представлен богатый ассортимент отечественных марок. По данным рейтинга 50 Best Tastes of Russia, однако самой известной остается игристое вино. Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и владелец компании «Абрау Дюрсо» Бориса Титова, российское виноделие не уступает зарубежным конкурентам.

Как сообщает СМИ2, Причерноморье — идеальный регион для выращивания винограда, превосходящий многие зарубежные аналоги.

Однако стереотипы меняются медленно, и многие покупатели привычке выбирают вермут, или белое игристое. Несмотря на это, «Абрау-Дюрсо» не только не уступает, но и превосходит их — в том числе за счет национальной идентичности и поддержки российского производства.

Отметим, из-за роста интереса к отечественным винам «Абрау-Дюрсо» в 2024 году увеличила чистую прибыль на 6,77% до отметки в 1,15 миллиарда рублей. Акции компании на Московской бирже в марте 2025-го показали рост на 20%, подтверждая уверенность инвесторов в будущем российского виноделия.