Эксперт Толпеко рассказал о пользе залога криптовалюты в ломбардах

Национальное объединение ломбардов предложило принимать криптовалюту в качестве залога. Инициативу предварительно одобрил Центробанк, в случае принятия закона рынок может вырасти в десять раз за три года.

Национальное объединение ломбардов предложило принимать криптовалюту в залог. Центральный банк предварительно одобрил эту идею. Участники рынка считают, что после принятия закона объем сектора вырастет со 100 миллиардов до триллиона рублей за три года. Инфраструктура уже готова, клиенты заинтересованы, но для запуска нужна законодательная база, которая обеспечит прозрачность и безопасность.

Управляющий сетью ломбардов «Сияй» Кирилл Толпеко в беседе со СМИ2 пояснил, что цифровые активы хорошо подходят для залоговой модели. Криптовалюта не требует физического места, не создает проблем с логистикой, а ее цена прозрачна и не нуждается в сложной оценке.

Для клиента процедура стандартна нужен только паспорт. Заемщик отправляет активы на защищенный кошелек организации после быстрой проверки получает деньги на карту или наличными. При возврате долга криптовалюта полностью возвращается владельцу, подчеркнул Толпеко.

Эксперт считает, что внедрение криптовалюты принесет пользу всем сторонам. Клиенты получат еще один способ быстрого займа, особенно полезный для долгосрочных инвесторов. За время залога цифровой актив может подорожать. При невыкупе ломбард продаст его на бирже, следуя обычной логике кредитования.

Особое внимание уделили безопасности хранения. Приватные ключи от криптокошелька будут храниться офлайн, что исключает хищение хакерами. Технология уже протестирована в пилотном проекте и готова к обслуживанию. Основной залоговой единицей станет биткоин, как самая распространенная криптовалюта.