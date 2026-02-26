После рекордной выручки акции Nvidia почти не изменились в цене

Компания Nvidia опубликовала финансовый отчет за четвертый квартал, превысивший прогнозы аналитиков, но акции производителя чипов почти не изменились в цене.

Финансовые показатели и реакция рынка

Выручка Nvidia в четвертом квартале выросла на 73%. Показатель превысил средний прогноз в 65,9 миллиарда. Прибыль на акцию составила 1,62 доллара. Компания ожидает в первом квартале выручку от 76,4 до 79,6 миллиарда, однако некоторые эксперты рассчитывали на сумму ближе к 80 миллиардам. Акции Nvidia поднялись на 0,2% на дополнительных торгах компенсировав большую часть роста.

Дилин Ву из Pepperstone Group отметила, что трейдерские ожидания были завышены, оставляя мало места для дальнейшего роста. Хебе Чен из Vantage Global Prime добавила, что рынок требует не просто подтверждения, а возобновления роста.

Заявления руководства

Генеральный директор компании Дженсен Хуанг заявил, что клиенты уже получают прибыль от приобретенных вычислительных мощностей и продолжат инвестировать на высоком уровне. Финансовый директор Nvidia Колетт Кресс сообщила, что компания обеспечила себя достаточным количеством комплектующих для удовлетворения растущего спроса и имеет обязательства по поставкам вплоть до 2027 года.

Дефицит оперативной памяти

Nvidia по-прежнему сталкивается с неопределенностью на китайском рынке. Правительство США выдало лицензии на поставку небольшого количества процессоров H200, но чипы должны проходить проверку в США и облагаются 25% пошлиной, сообщает Bloomberg.

Руководство не знает выдаст ли Китай разрешение и по-прежнему не учитывает доходы от местных дата-центров в прогнозах. Также дефицит оперативной памяти сдерживает развитие игрового подразделения, продажи которого составили 3,73 миллиарда долларов при прогнозе 4,01 миллиарда. Кресс заявила, что неизвестно, удастся ли решить проблему в этом году.

Сегменты бизнеса и конкуренция

Подразделение центров обработки данных по разработке передовых продуктов для ИИ смогло получить выручку 62,3 миллиарда долларов. Автомобильный сектор Nvidia принес 604 миллиона при ожидаемых 643 миллионах.

Главный конкурент AMD объявил о долгосрочном соглашении с Meta на несколько десятков миллиардов долларов. Ранее Nvidia сообщила, что Meta согласилась развернуть миллионы ее процессоров в ближайшие годы.

Тесная взаимосвязь подобных сделок вызвала критику по поводу возможного завышения спроса. Фьючерсы на Nasdaq 100 снизились на 0,2%, азиатские акции производителей чипов также упали.