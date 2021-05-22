Ученые заявили, что антитела от COVID-19 ослабевают к новым штаммам через полгода

Антитела у людей, которые заразились COVID-19, становятся слабее в защите против новых мутировавших штаммов через 6-12 месяцев. К такому выводу пришла группа японских ученых из Университета Иокогамы.

В исследовании приняли участие 250 человек в возрасте от 21 года до 78 лет, сообщает Kyodo с ссылкой на на японских учёных. Испытуемые заразились коронавирусом с февраля по апрель прошлого года. При этом у 97% из тех, кто переболел в легкой форме, осталось достаточное количество антител через полгода после инициирования, а у 96% — через год. У перенесших вирус в тяжелой форме этот показатель достигал 100%.

Хотя как показало исследование, эта защита уже неэффективна к новым мутировавшим штаммам. У 69% бессимптомных или легких больных уже через 6 месяцев после заражения не будет антител к южноафриканскому штамму, у 75% — к индийскому. Устойчивыми к бразильским и британским штаммам остаются лишь 19 и 15% людей.

Таким образом, японские ученые считают, что исследование свидетельствует о необходимости вакцинации в условиях распространения новых штаммов.