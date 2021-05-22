Ученые заявили, что антитела от COVID-19 ослабевают к новым штаммам через полгода

Ученые заявили, что антитела от COVID-19 ослабевают к новым штаммам через полгода
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Антитела у людей, которые заразились COVID-19, становятся слабее в защите против новых мутировавших штаммов через 6-12 месяцев. К такому выводу пришла группа японских ученых из Университета Иокогамы.

В исследовании приняли участие 250 человек в возрасте от 21 года до 78 лет, сообщает Kyodo с ссылкой на на японских учёных. Испытуемые заразились коронавирусом с февраля по апрель прошлого года. При этом у 97% из тех, кто переболел в легкой форме, осталось достаточное количество антител через полгода после инициирования, а у 96% — через год. У перенесших вирус в тяжелой форме этот показатель достигал 100%.

Хотя как показало исследование, эта защита уже неэффективна к новым мутировавшим штаммам. У 69% бессимптомных или легких больных уже через 6 месяцев после заражения не будет антител к южноафриканскому штамму, у 75% — к индийскому. Устойчивыми к бразильским и британским штаммам остаются лишь 19 и 15% людей.

Таким образом, японские ученые считают, что исследование свидетельствует о необходимости вакцинации в условиях распространения новых штаммов.

антитела вакцинация исследование коронавирус японские ученые


 

Новости партнеров
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
ЕС считает обвинения России в недружественных действиях необоснованными и просит пересмотреть это решение
ЕС считает обвинения России в недружественных действиях необоснованными и просит пересмотреть это решение
Пожилой японке ошибочно ввели сразу две дозы вакцины от COVID-19 за сутки
Пожилой японке ошибочно ввели сразу две дозы вакцины от COVID-19 за сутки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Финляндия начнет пускать владельцев дач в страну, но только по уважительной ...
В Японии фермерам рекомендовали не есть с иностранцами
Землетрясение магнитудой 7 произошло в Китае
ВОЗ: смертность от COVID-19 может быть до трех раз выше официальных данных
Ученые заявили, что антитела от COVID-19 ослабевают к новым штаммам через полгода
Российским дачникам дали разъяснение по запрету на петрушку
В России появится специальный правовой режим для мигрантов
В Петербурге за сутки выявили более 800 новых случаев COVID-19