Все новости

МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра 28 февраля 
27 Февраль, 20:59 |
Город
Также спасатели сообщают, что в четверг ожидает мокрый снег и дождь.  МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает жителей северной [...]

Закон о разграничении полномочий в сфере газоснабжения подписал Беглов
27 Февраль, 19:58 |
Город
Документ направлен на приведение городского законодательства в соответствие с федеральным.  В среду, 27 февраля, временно исполняющий [...]

К марту центр Петербурга планируют полностью очистить от снега  
27 Февраль, 19:31 |
Город
На данный момент Центральный район города убирают в усиленном режиме.  Глава Центрального района Петербурга Максим Мейксин заявил в [...]

“Пушкинская” закрыта на вход и выход 
27 Февраль, 19:05 |
Происшествия
Также не доступен для пассажиров петербургской подземки переход на другую линию метрополитена.  Петербуржцы сообщают в социальной сети [...]

В крови виновного в смертельном ДТП на Невском обнаружили наркотики
27 Февраль, 18:57 |
Происшествия
Следствие назначило виновному в ДТП еще ряд экспертиз. Результаты одной экспертизы стали известны сегодня.  В крови водителя, который [...]

Новый светофор разрядит обстановку на Петергофском шоссе
27 Февраль, 18:51 |
Новости
На Петергофском шоссе организуют новый светофорный пост. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе КРТИ Петербурга. Для обеспечения [...]

Мать школьника, насиловавшего годовалую сестру, планируют лишить родительских прав  
27 Февраль, 18:33 |
Происшествия
Следствием установлено, что подростка, который насиловал свою сестру,  избивали собутыльники матери.  Ранее стало известно, что [...]

Власти Ленобласти выступили в защиту обманутых дольщиков
27 Февраль, 18:22 |
Новости
ЗакС Ленобласти выступило с обращением к Госдуме РФ в помощь обманутым дольщикам. Об этом 27 февраля сообщили в правительстве региона. [...]

Дело об изнасиловании несовершеннолетней раскрыли спустя 10 лет  
27 Февраль, 18:09 |
Происшествия
Виновника поймали на других преступлениях. Он пытался изнасиловать 41-летнюю женщину и избить сотрудников “скорой” помощи.  Дело об [...]

Славянку и станцию “Царское Село” свяжет велодорожка  
27 Февраль, 17:49 |
Город
КРТИ сообщает, что проектирование велодорожки протяженностью 2,6 км началось. Проект попал в адресную программу. Как сообщает комитет [...]

Экс-владельца ГК «Город» отпустили из СИЗО под домашний арест
27 Февраль, 17:35 |
Происшествия
В Петербурге горсуд изменил меру пресечения Максиму Ванчугову, обвиняемому в совершении ряда преступлений. Об этом 27 февраля сообщили [...]

Запрет продажи “веселящего газа” в шариках обсудят в Госдуме  
27 Февраль, 17:34 |
Происшествия
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев просит полицию проверить в первую очередь ночные [...]

Беглов планирует зарегистрироваться во “ВКонтакте” 
27 Февраль, 17:11 |
Город
Действующий губернатор Петербурга также порекомендовал всем представителям власти сделать тоже самое.  По словам временно исполняющего [...]