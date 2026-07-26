Как гуляли петербуржцы на концерте группы «Ленинград» в Пскове

На стадионе «Машиностроитель» в Пскове прошел концерт группы «Ленинград» во главе с музыкантом Сергеем Шнуровым, негласный запрет на выступления которого в Северной столице действует с зимы 2022 года. На выступление артистов из города на Неве приехали петербуржцы.

Петербуржцы вынуждены покидать город

Жители Северной столицы, которые несколько лет не видели группу в родном городе, пришлось брать билеты, бронировать отели и ехать за 250 километров, чтобы услышать «Ленинград» вживую. Это создает дополнительный спрос на туристические услуги в Пскове.

Псков как бенефициар ситуации

Пока Петербург теряет концерты и налоги, Псков получает туристов. По данным, озвученным председателем Псковского областного союза туриндустрии, средний чек туриста в Пскове составляет от 5 до 10 тысяч рублей. Билет на концерт «Ленинграда», по данным «Яндекс.Афиши», начинается от 7 тысяч рублей и достигает 19,9 тысячи рублей. Даже при минимальных подсчетах, город за один вечер может получить не менее 10,5 миллиона рублей от туристов, не считая доходов самого коллектива.

Потенциальные потери Петербурга

По данным исследования «Турбарометр», в 2025 году туристы в Петербурге тратили в среднем 62 тысячи рублей. Если бы концерт проходил в Северной столице, город мог бы получить как минимум 130 миллионов доходов только от туристов и налоговых поступлений. Однако негласный запрет лишает Петербург не только туристов, но и имиджа культурной столицы, создавая репутационные риски.

Дальнейшие перспективы

Если запрет сохранится, «Ленинград» продолжит выступать в ближайших городах, привлекая петербуржцев в соседние регионы. Петербург же рискует терять не только конкретного артиста, но и туристический поток, который мог бы оставаться в городе. Ирония ситуации в том, что запрет, призванный наказать музыканта, работает на экономику соседнего региона.