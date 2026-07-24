В Петербурге два предприятия получат 366 млн рублей льготного финансирования

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга одобрил льготное финансирование для двух предприятий на общую сумму около 366 миллионов рублей. Поддержку получат производитель упаковки «АБВ Акцент» и Обуховский завод.

На заседании Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Петербурга одобрили льготное финансирование для двух предприятий. Общая сумма поддержки составит около 366 миллионов рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков. По его словам, средства получат производитель этикеток и гибкой упаковки «АБВ Акцент» и Обуховский завод.

В программу «Займы для приобретения объектов недвижимости» внесли изменения. Теперь финансирование можно получить не только на готовые здания, но и на объекты, которые планируется построить в рамках инвестиционных проектов, добавил Поляков в мессенджере «Макс».

По словам Полякова, данный подход расширяет возможности предприятий. Компании смогут создавать площадки с учетом собственных технологических задач, а не ограничиваться готовыми предложениями на рынке. Вице-губернатор добавил, что механизм финансирования остается надежным. Фонд выдает заем только после завершения строительства, оформления права собственности и подтверждения стоимости недвижимости.