В «Сбербанке» прекращают обслуживание некоторых валютных карт

Некоторые валютные карты Сбербанка перестанут обслуживать. Новые правила коснутся неактивных карт с нулевыми остатками и мультивалютных карт, функционал которых больше не поддерживается.

В пресс-службе «Сбербанка» сообщили о прекращении обслуживания некоторых ранее выпущенных карт. Под отключение попадают неактивные валютные карты с нулевыми остатками. Клиенты долгое время не пользовались этими счетами.

Также банк отказывается от поддержки мультивалютных карт с утраченным функционалом. Представители «Сбербанка» заверили, что все деньги клиентов сохранены и доступны. Изменения не касаются действующих валютных и мультивалютных счетов.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила 2 июля, что регулятор не устанавливает сроки вывода карт Visa и Mastercard из обращения. Она отметила, что их вывод будет постепенным. После ухода этих платежных систем из России в 2022 году банки совместно с НСПК продлили срок действия выпущенных карт. Причиной стал риск дефицита пластика и чипов.